МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Российские власти до 1 марта текущего года обеспечат создание механизма страхования средств на индивидуальных инвестиционных счетах третьего типа (ИИС-III) в размере 1,4 миллиона рублей на человека на законодательной основе. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин, документ размещен на официальном портале Кремля. Россия укрепляется по всем направлениям, заявил Путин

Отмечается, что правительство и Банк России должны "обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих создание механизма страхования средств граждан, размещенных на индивидуальных инвестиционных счетах, открываемых начиная с 1 января 2024 года (индивидуальных инвестиционных счетах третьего типа), с установлением максимальной суммы страхового возмещения в размере 1 миллиона 400 тысяч рублей на гражданина".

Поручение должно быть исполнено до 1 марта, ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Путин также поручил принять дополнительные меры для расширения возможностей размещения ценных бумаг быстрорастущих высокотехнологичных компаний. Соответствующий доклад ожидается до 1 мая 2024 года, ответственными за выполнение поручения назначены Мишустин, Набиуллина и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

ИИС-III появился в России с 1 января 2024 года. Счет нового типа на данный момент можно открыть на пять лет, после 2027 года срок планируется увеличивать на год и довести до минимального порога в десять лет. Кроме того, россияне смогут открывать одновременно три счета и вносить на них неограниченную сумму, а также получать налоговый вычет на взнос и доход.