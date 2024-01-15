Путин поручил обеспечить страховку средств на ИИС-III в 1,4 млн руб на человека
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Российские власти до 1 марта текущего года обеспечат создание механизма страхования средств на индивидуальных инвестиционных счетах третьего типа (ИИС-III) в размере 1,4 миллиона рублей на человека на законодательной основе. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин, документ размещен на официальном портале Кремля.
Отмечается, что правительство и Банк России должны "обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих создание механизма страхования средств граждан, размещенных на индивидуальных инвестиционных счетах, открываемых начиная с 1 января 2024 года (индивидуальных инвестиционных счетах третьего типа), с установлением максимальной суммы страхового возмещения в размере 1 миллиона 400 тысяч рублей на гражданина".
Поручение должно быть исполнено до 1 марта, ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Путин также поручил принять дополнительные меры для расширения возможностей размещения ценных бумаг быстрорастущих высокотехнологичных компаний. Соответствующий доклад ожидается до 1 мая 2024 года, ответственными за выполнение поручения назначены Мишустин, Набиуллина и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
ИИС-III появился в России с 1 января 2024 года. Счет нового типа на данный момент можно открыть на пять лет, после 2027 года срок планируется увеличивать на год и довести до минимального порога в десять лет. Кроме того, россияне смогут открывать одновременно три счета и вносить на них неограниченную сумму, а также получать налоговый вычет на взнос и доход.
https://1prime.ru/finance/20240115/842800418.html