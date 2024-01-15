МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству России до 1 мая принять меры, направленные на привлечение граждан к участию в программе долгосрочных сбережений, формируемых негосударственными пенсионными фондами (НПФ). Текст поручения доступен на официальном сайте Кремля. Валютные сбережения россиян вновь начали расти

"Правительству Российской Федерации принять меры, направленные на привлечение граждан к участию в программе долгосрочных сбережений, формируемых негосударственными пенсионными фондами, с учетом необходимости обеспечения объема вложений граждан не менее 250 миллиардов рублей в 2024 году и не менее одного процента валового внутреннего продукта в 2026 году. Доклад — до 1 мая 2024 года, далее — один раз в квартал", — сказано в поручении.

Ответственным за выполнение поручения президент назначил премьер-министра России Михаила Мишустина.

Согласно данным Банка России, у граждан России с 2024 года появится новый сберегательный инструмент — Программа долгосрочных сбережений (ПДС). ЦБ отметил, что благодаря этой программе россияне смогут в простой и удобной форме копить, чтобы получать дополнительный доход в будущем, или создать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций.

Чтобы стать участником программы, необходимо будет заключить специальный договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ). Гражданин сможет копить самостоятельно за счет собственных добровольных взносов, а также перевести в программу свои ранее сформированные пенсионные накопления. НПФ будет инвестировать эти средства в интересах своего клиента на принципах доходности и безубыточности, заключается в сообщении регулятора.