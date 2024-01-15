МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. В рамках программы "Правильная ипотека" Совкомбанк предлагает сниженную ставку на льготный период и без комиссии для застройщиков. Как сообщают в банке, эта опция бесплатна для заемщика и не влияет на стоимость выбранного объекта недвижимости.

Она работает по всем ипотечным программам с господдержкой: льготная и семейная ипотека, ИТ-ипотека и Дальневосточная ипотека, а также с рыночными программами банка на первичное жилье и коммерческую недвижимость.

Преимущество для заемщика — пониженная процентная ставка по кредиту на период строительства объекта недвижимости. Это позволит вносить низкий ежемесячный платеж в течение льготного периода до 36 месяцев. Покупатели квартиры за это время могут накопить определенную финансовую подушку и потратить ее в будущем на частично-досрочное погашение ипотеки, ремонт или иные цели по своему усмотрению.

Например, на этот период по семейной и льготной ипотеке при покупке недвижимости в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области процентная ставка по кредиту составит 0,99%, в других регионах — 1,99%.

В качестве первоначального взноса можно использовать средства материнского капитала, есть возможность частичного или полного досрочного погашения ипотечного кредита.

Опция реализуется в партнерстве с федеральными и региональными застройщиками — на сегодня их более 100. Она затрагивает более 1000 объектов недвижимости.