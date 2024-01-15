МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Золотые резервы России по итогам прошлого года достигли нового максимума — 155,9 миллиарда долларов, а в физическом выражении запас вырос примерно на 35 тонн, следует из данных ЦБ. Названы факторы, которые поддержат цены на золото в 2024 году

Ранее в понедельник регулятор сообщил, что международные резервы России на 1 января выросли до 598,6 миллиарда долларов с 592,4 миллиарда на 1 декабря. Это стало максимальным объемом резервов с марта 2022 года.

Вложения России в золото в декабре увеличились на 2,6% — до 155,9 миллиарда долларов, обновив рекорд, установленный в ноябре на уровне 151,9 миллиарда долларов.

В то же время в физическом выражении золотой запас вырос впервые с сентября — на 34,6 тонны, до 2 350 тонн.

Доля золота в резервах увеличилась до 26% с 25,6% месяцем ранее, что стало максимумом с марта 2000 года, когда удельный вес монетарного золота в российских международных активах составляла 26,2%. Максимальная доля золота наблюдалась на 1 января 1993 года — на уровне 56,9%, а минимальная — в июне 2007 года, лишь 2,1%.