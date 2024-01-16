БЕРЛИН, 16 янв — ПРАЙМ. Предложенный немецкой верхушкой бастующим аграриям компромисс в виде постепенного урезания субсидий схож с идеей поочередно отрубать здоровые части тела, такое правительство обязано уйти в отставку, заявил РИА Новости глава комитета партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) по делам Евросоюза в немецком парламенте Харальд Вайель. В Германии назвали "антислово" 2023 года

В понедельник в Берлине состоялся протест фермеров, в котором приняли участие свыше 8 тысяч человек, они также задействовали около 2 тысяч тракторов. Перед протестующими выступил министр финансов Кристиан Линднер. Помимо ранее озвученного "компромисса", предусматривающего поэтапную отмену льгот, политик предложил дебаты о некоторых бюрократических и "идеологизированных" мерах по контролю над продукцией сельского хозяйства, принятых в ЕС на фоне борьбы с изменением климата. Протестующие освистали политика, призывая к роспуску правительства.

"В рамках Евросоюза отношение к немецким фермерам одно из худших. За это в ответе не ЕС и не Брюссель, а немецкие политики в Европарламенте и Берлине. И когда Линднер и прочие в качестве "альтернативы" моментальной ампутации всех конечностей предлагают отрубить здоровые руки и ноги поочередно, то это ложь, которая сама себя разоблачает. Эти люди должны уйти в отставку", — прокомментировал ситуацию Вайель.

В словах Линднера депутат усмотрел попытку переложить свою вину на ЕС, в то время как, по мнению Вайеля, именно правительство ФРГ своими мерами "исправляет ситуацию в худшую сторону", когда как в других европейских странах давно существует практика двойных и даже тройных субсидий для сельского хозяйства. В то же время Вайель готов согласиться с тем, что на уровне Брюсселя принимаются контрпродуктивные меры. В Берлине начался массовый протест фермеров

"Изначально европейский проект предполагал гарантированные субсидии и право на освобождение от таможенных пошлин. Теперь же с некоторых пор существуют субсидии на прекращение ведения сельского хозяйства. Экономика разрушается. Это самосаботаж, проводимый в том числе через объявленный России и иным странам бойкот", — считает депутат.

Вайель напомнил, что помимо контрпродуктивных санкций правительство Германии ежегодно тратит приблизительно 50 миллиардов евро на последствия миграционного кризиса, около 20 миллиардов евро уходит в бюджет Евросоюза, от 10 до 30 миллиардов расходуются на помощь в целях развития стран третьего мира. К тому же ФРГ намерена в этом году повысить расходы на "безопасность" Украины, что, по словам Вайеля, к настоящему моменту привело лишь к разрушениям в стране.

"Тут, вне всякого сомнения, есть статьи расходов, на которых можно было бы сэкономить, не отнимая у фермеров какие-то там 900 миллионов евро", — добавил он.

Протесты фермеров в Германии проходят на фоне переговоров представителей ассоциаций сельского хозяйства и глав парламентских фракций в бундестаге. На текущий момент правительство не смогло предложить фермерам компромисс по отменяемым ввиду бюджетного кризиса субсидиям на дизельное топливо, лишь предложив их поэтапную отмену. В США рассказали, как Россия возвращает себе преимущество на Украине

О мерах по экономии бюджета немецкое правительство объявило в декабре. Предполагается отменить субсидии на дизельное топливо, что принесло бы казне 440 миллионов евро. От отмены льготного налогообложения применяемых в лесном и сельском хозяйстве транспортных средств, что принесло бы приблизительно столько же миллионов экономии, правительство на фоне протестов отказалось.

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