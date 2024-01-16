БУДАПЕШТ, 16 янв — ПРАЙМ. Словакия считает предложения Венгрии по изменению бюджета ЕС и макрофинансированию Украины "здравыми и рациональными", заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште. Словакия не будет замораживать недвижимость России, заявил Фицо

"Те предложения, сделанные премьер-министром (Венгрии Орбан — прим. ред.)… в связи с изменением бюджета ЕС, ещё раз подчеркну, мы считаем здравыми и рациональными", — сказал Фицо.

По словам Фицо, Брюссель в настоящее время блокирует большой объем денежных средств, причитающихся Венгрии, потому что она "сражается за суверенитет страны".

Он отметил, что если Евросоюз хочет согласия всех 27 стран на выделение 50 миллиардов евро "раздельно по годам, как предлагает премьер-министр или единовременно, как премьер-министр не предлагает", необходимо искать компромисс с Будапештом и прислушиваться к его требованиям.

"С 50 миллиардами евро помощи (Украине — прим. ред.) с обеих сторон будут сотни военных жертв, русские по-прежнему будут контролировать Донецкую и Луганскую области, разумеется, не будет продвижения к Крыму и переговорная позиция России не улучшится", — сказал Фицо

Роберт Фицо признал, что Словакия предпочла бы выделение большего количества денег из бюджета ЕС на борьбу с нелегальной миграцией.