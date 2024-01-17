МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Штрафы за расторжение брака помогут остановить рост числа разводов в России, заявил депутат Госдумы, член фракции "Единая Россия", зампредседателя Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Его слова приводит "Парламентская газета". Правительство продлит выплату на льготную ипотеку многодетным семьям

Политик выступил на заседании Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства во время обсуждения проекта ЛДПР о единовременной выплате молодоженам в размере десять тысяч рублей.

Отмечается, что документ отклонили, поскольку введение выплат не гарантирует увеличение количества заключенных браков.

При этом, как отметил Милонов, основная проблема заключается в разводах.

"Поэтому предлагаю при расторжении брака штрафовать на 100 тысяч рублей или назначать исправительные работы", — сказал он.