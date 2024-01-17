2024-01-17T13:42:51+03:00
2024-01-17T13:42:51+03:00
2024-01-17T13:42:51+03:00
2024
https://1prime.ru/finance/20240117/842820037.html
Россиян предложили штрафовать за разводы на 100 тысяч
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Штрафы за расторжение брака помогут остановить рост числа разводов в России, заявил депутат Госдумы, член фракции "Единая Россия", зампредседателя Комитета по защите семьи,... ПРАЙМ, 17.01.2024
общество , финансы, новости, развод, россия, штраф
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Штрафы за расторжение брака помогут остановить рост числа разводов в России, заявил депутат Госдумы, член фракции "Единая Россия", зампредседателя Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Его слова приводит "Парламентская газета".
Политик выступил на заседании Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства во время обсуждения проекта ЛДПР о единовременной выплате молодоженам в размере десять тысяч рублей.
Отмечается, что документ отклонили, поскольку введение выплат не гарантирует увеличение количества заключенных браков.
При этом, как отметил Милонов, основная проблема заключается в разводах.
"Поэтому предлагаю при расторжении брака штрафовать на 100 тысяч рублей или назначать исправительные работы", — сказал он.