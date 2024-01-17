МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Чистые покупки (покупки за вычетом продаж) физлицами валюты в декабре прошлого года оказались рекордными месячными за год и составили 179 миллиардов рублей в эквиваленте, в основном покупались доллары и евро, следует из обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ. ЦБ рассказал, какой объем валюты продали крупнейшие российские экспортеры

"Население в декабре осуществило рекордные в 2023 году нетто-покупки валюты на 179 миллиардов рублей, из которых на биржевом валютном рынке было приобретено валюты на 90,2 миллиарда, а через крупнейшие банки – на 88,8 миллиарда рублей. Практически весь объем покупок пришелся на доллары и евро", — говорится в обзоре.

Совокупный месячный объем торгов на внутреннем биржевом валютном рынке вырос с 9,2 триллиона рублей в ноябре до 10,8 триллиона в декабре. Среднедневной объем торгов вырос на 22,8%, до 513 миллиардов рублей. Объем торгов на валютном внебиржевом рынке в декабре также увеличился, достигнув максимального с апреля 2022 года значения – 15,7 триллиона рублей (в ноябре – 12,9 триллиона). Доля внебиржевого рынка в общем объеме торгов в декабре составила 59,2%.

В структуре биржевого валютного рынка доля юаня снизилась с 46,2% в ноябре до 44,6% в декабре. А доля "токсичных" валют (валют недружественных стран), по определению ЦБ, выросла до 54,2% с 52,3%. Во внебиржевом сегменте – противоположная ситуация: доля юаня выросла до 34,5%, а "токсичных" валют – уменьшилась до 60,7% (в ноябре доля юаня – 31,5%, доля "токсичных" валют – 63%).

Во внешнеторговых операциях в ноябре доля юаня в экспортной выручке оставалась неизменной – 34,5% (в стоимостном выражении – 12,8 миллиарда долларов), а в расчетах за импорт незначительно уменьшилась – с 36,8% в октябре до 36,4% в ноябре (в стоимостном выражении – 9,6 и 10 миллиарда соответственно). Доля рубля в экспортной выручке снизилась на 2,8 процентного пункта, до 35,3%, а в расчетах за импорт выросла на 2,5 процентного пункта, до 32,5%, также оценили в ЦБ РФ.