АНКАРА, 18 янв — ПРАЙМ. Некоторые турецкие экспортеры могут получить свои приостановленные ранее из-за санкционного давления США денежные переводы из России сегодня к 15.00 по мск, сообщил РИА Новости на условиях анонимности руководитель одной из турецких фирм, поставляющей косметическую и бытовую продукцию на российский рынок. Эксперт объяснил причины задержки перечисления платежей из России в Турцию

Ранее турецкая газета Ekonomim сообщала, что экспортеры столкнулись с отказами банков проводить денежные переводы из РФ. По данным издания, переводы почти прекратились с 1 января и экспортеры ожидают срочных решений для продолжения торговли с РФ. Минторг Турции начал изучение данного вопроса. Посол России в Анкаре Алексей Ерхов накануне рассказал РИА Новости, что диппредставительство и торгпредство РФ в контакте с турецкими властями по данному вопросу.

"Некоторым экспортерам обещали уже сегодня нормализовать ситуацию. К 15.00 некоторые из нас уже могут получить переводы. Находимся в режиме ожидания", — сообщил собеседник агентства.

Источник РИА Новости в одном из турецких государственных банков на условиях анонимности ранее рассказал, что сообщения некоторых СМИ о якобы отказе турецких государственных финансовых организаций работать с российскими партнерами из-за санкционного давления США неверны, госбанки не получали каких-либо указаний на этот счет от властей.

Турция и Евросоюз имеют различные мнения по вопросу антироссийских санкций, при этом страна не является "объездной дорогой", заявлял главный советник турецкого президента, посол Акиф Чагатай Кылыч.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.