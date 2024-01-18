МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Планы по конфискации Западом замороженных российских активов принимают все более четкие очертания, в случае их реализации Москва не исключает зеркальные ответные меры, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. В Бельгии призвали создать четкий механизм изъятия российских активов

"Мы не ожидаем от западных противников никаких здравых действий, никаких шагов, которые демонстрировали хотя бы минимальное понимание того, насколько вредоносно и контрпродуктивно само обсуждение этой темы", — сообщил Рябков журналистам.

От отметил, что идея Запада постепенно обретает более конкретные контуры, хотя до ее реализации дело в практическом плане еще не дошло. При этом дипломат подчеркнул, что Москва при необходимости примет зеркальные меры, однако на данный момент повода их анонсировать нет.

Страны Евросоюза и "Большой семерки" после начала СВО заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Позднее Еврокомиссии поручили подготовить предложения по изъятию российских средств для финансирования восстановления Украины. Как заявлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".