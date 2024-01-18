МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Действия Соединенных Штатов и Евросоюза по конфискации активов противоречат базовому принципу сохранности резервов, у них нет шансов прикарманить российское имущество, сообщила агентству РИА Новости сенатор Совфеда Ольга Ковитиди. Катаклизм: конфискация российских активов обернется против всего Запада

"Россия всегда приходит за своим. Тот факт, что денежные активы России были незаконно заморожены в Европе и США, а СВО послужило лишь поводом для очередной пиратской выходки антироссов, очевиден. Только вот шансов прикарманить российские активы у них нет", — отметила Ковитиди.

По словам сенатора, американская сторона своими действиями создает опасный правовой прецедент для всех центральных банков, что в дальнейшем спровоцирует отток средств из европейских фондов. Кроме того, Москва имеет право вернуть свои незаконно замороженные активы, обжаловав незаконные действия в суде Европейского союза в Люксембурге, в Международном суде в Гааге, а также в окружном суде США по Южном округу Нью-Йорка.

Ковитиди подчеркнула, что западным странам придется компенсировать нанесенный России ущерб. Сенатор заключила, что решения судов станут подтверждением незаконности действий иностранных государств против России и началом отмены всех незаконных решений, включая санкции.

Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков отмечал, что Россия не исключает применение зеркальных ответных мер в отношении активов Запада.

После начала СВО Евросоюз и страны Большой Семерки заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре 2022 года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило.