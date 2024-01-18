2024-01-18T13:21:54+03:00
2024-01-18T13:21:54+03:00
2024-01-18T13:21:54+03:00
2024
https://1prime.ru/finance/20240118/842830813.html
Госдума приняла закон о компенсации за невыплату заработной платы
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Государственная Дума приняла закон о расширении прав сотрудника в отношении компенсации за невыплаченную зарплату, пишут РИА Новости. По данным издания, закон был разработан в... ПРАЙМ, 18.01.2024
общество , финансы, новости, россия, зарплата, госдума, закон
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Государственная Дума приняла закон о расширении прав сотрудника в отношении компенсации за невыплаченную зарплату, пишут РИА Новости.
По данным издания, закон был разработан в связи с постановлением Конституционного суда из-за жалобы на невыплату работникам полной суммы заработной платы. Отмечается, что ранее не было ясности относительно начисления процентов за задержку зарплаты, что позволяло нарушителям выплачивать задолженности с большой задержкой.
По данным закона, работодатель обязан выплатить сотруднику компенсацию, если суд признал право работника на несвоевременно начисленные выплаты. Кроме того, размер денежной компенсации исчисляется из фактически не выплаченных денег со дня после того, в который эти суммы должны были быть выплачены при своевременном их начислении в соответствии с действующим правовым регулированием, по день фактического расчета включительно.