МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Государственная Дума приняла закон о расширении прав сотрудника в отношении компенсации за невыплаченную зарплату, пишут РИА Новости. Россию назвали одной из трех стран, где выросла реальная зарплата

По данным издания, закон был разработан в связи с постановлением Конституционного суда из-за жалобы на невыплату работникам полной суммы заработной платы. Отмечается, что ранее не было ясности относительно начисления процентов за задержку зарплаты, что позволяло нарушителям выплачивать задолженности с большой задержкой.

По данным закона, работодатель обязан выплатить сотруднику компенсацию, если суд признал право работника на несвоевременно начисленные выплаты. Кроме того, размер денежной компенсации исчисляется из фактически не выплаченных денег со дня после того, в который эти суммы должны были быть выплачены при своевременном их начислении в соответствии с действующим правовым регулированием, по день фактического расчета включительно.