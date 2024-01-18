БУДАПЕШТ, 18 янв — ПРАЙМ. Будапешт все еще далек от соглашения с Еврокомиссией (ЕК) о финансировании Украины, но это не трагедия, так как 26 стран ЕС могут принять решение и без него, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. Европарламент усомнился в будущем председательстве Венгрии в Совете ЕС

По его словам, сейчас ведутся переговоры с ЕК, "но позиции далеки друг от друга", поэтому не факт, что стороны придут к согласию.

"Это тоже не трагедия, потому что тогда страны ЕС смогут принять решение о поддержке Украины в кругу двадцати шести. Венгрия не исключила, что мы тоже поддержим Украину на двусторонней основе", — сказал Гуйяш в ходе правительственного брифинга.

Он напомнил, что Венгрия выступает против общего кредита всех стран-членов для финансирования Киева и против выплат из европейского бюджета, потому что тогда "венгерские деньги тоже отдадут украинцам".

"Но мы ведем переговоры в конструктивном ключе, пока что точки зрения далеки друг от друга, так что, быть может, поддержка Украины реализуется не в этой форме, а в кругу двадцати шести", — отметил Гуйяш.

Во вторник премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе совместной пресс-конференции со словацким коллегой Робертом Фицо заявил, что Будапешт предлагает финансировать Киев без вреда для бюджета ЕС и без общего кредита, а свою долю готова выплатить из национального бюджета, иначе вынуждена будет заблокировать процесс. По его словам, вопросы помощи Украине и пересмотра бюджета ЕС должны быть разделены. Фицо назвал предложения Орбана "здравыми и рациональными". ЕК готовит "план Б" по финансированию Украины, сообщил Орбан

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК готовит альтернативные варианты оказания финансовой помощи Украине со стороны ЕС на случай провала переговоров по выделению таких средств из общеевропейского бюджета. Британская газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Евросоюз готовит резервный план помощи Украине на сумму до 20 миллиардов евро за счет наращивания долга, что позволит обойти блокировки премьера Венгрии Виктора Орбана.

На саммите в Брюсселе в середине декабря Будапешт наложил вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. Глава Евросовета Шарль Мишель после саммита заявил журналистам, что рассчитывает, что лидеры ЕС смогут единогласно утвердить финансовую помощь Украине в начале 2024 года. Следующий внеочередной саммит ЕС назначен на 1 февраля.

Издание Politico в начале января сообщало, что Венгрия может снять вето с проекта финансирования Украины от ЕС в случае, если эта помощь будет пересматриваться ежегодно.

Венгрия блокирует большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, пять миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы.