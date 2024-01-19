ТОКИО, 19 янв — ПРАЙМ. Япония продолжит оказывать санкционное давление на РФ из-за Украины, заявила глава японского МИД Ёко Камикава в ответ на вопрос журналистов о том, не пора бы Токио отказаться от санкций против Москвы, раз уж США и Европа не кажутся заинтересованными в соблюдении ограничительных мер. Япония внесет средства в фонд НАТО на противодронные системы для Украины

"На прошлой неделе российские СМИ сообщили, что США возобновили поставки нефти из РФ и что стоимость была выше "потолка цен". Это является нарушением санкций против России. Кроме этого, США закупают уран у России. США и Европа, судя по всему, воздерживаются от санкций, так как они не заинтересованы больше в санкциях. Не стоит ли и Японии также снять санкции и возобновить импорт энергоресурсов из России?" — спросили главу МИД Японии журналисты.

Согласно проведенному РИА Новости анализу данных американской статслужбы, США в октябре 2023 года импортировали из России первую за полтора года партию нефти почти в 37 тысяч баррелей, а в ноябре было куплено еще около 10 тысяч баррелей. При этом один баррель российской нефти в октябре обошелся США в 74 доллара, а в ноябре — 76 долларов. Это значительно выше "потолка цен", установленного странами G7, в 60 долларов за баррель.

Отвечая на вопрос, Ёко Камикава вновь заявила, что действия РФ в ситуации на Украине "подрывают основы международного порядка", поэтому "необходимо показать, что подобные действия, когда в регионе меняется статус-кво силой, имеют свою цену".

"Япония продолжит тесное взаимодействие с международным сообществом и продолжит санкции против РФ. Что касается сферы энергетики, то на основании итогов встречи лидеров "большой семерки", Япония продолжит добиваться независимости от российских энергоресурсов, включая нефть и уголь, и будет продолжать оказывать серьезное санкционное давление на Россию", — подчеркнула глава МИД Японии.

Вашингтон в марте 2022 года ввел запрет на импорт нефти из России. Последнюю партию российского "черного золота" американские компании закупили в апреле того года. Кроме того, с декабря 2022 года G7, ЕС и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель: более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В конце 2023 года G7 ужесточил контроль за соблюдением потолка цен, а также ввел ряд санкций против компаний и отдельных танкеров, перевозящих нефть РФ якобы в нарушение ограничений.

В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.