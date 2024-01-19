2024-01-19T12:09:14+03:00
2024-01-19T12:09:14+03:00
2024-01-19T12:09:14+03:00
2024
https://1prime.ru/finance/20240119/842840157.html
Альфа-банк и "Газпромнефть" запустили оплату в рассрочку на АЗС
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Альфа-банк, сервис рассрочки buy now pay later (BNPL — покупай сейчас, плати потом) "Подели" и сеть АЗС "Газпромнефть" первыми в России запустили оплату в рассрочку на... ПРАЙМ, 19.01.2024
энергетика, финансы, новости, бензин, "газпромнефть", альфа-банк, азс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Альфа-банк, сервис рассрочки buy now pay later (BNPL — покупай сейчас, плати потом) "Подели" и сеть АЗС "Газпромнефть" первыми в России запустили оплату в рассрочку на автозаправках, сообщила пресс-служба кредитной организации.
"Альфа-банк, BNPL-сервис "Подели" и сеть АЗС "Газпромнефть" первыми в России запустили оплату по частям на автозаправках… В момент заправки клиенту нужно оплатить только 25% стоимости, остальное – тремя равными платежами раз в две недели", — сказано в сообщении.
Сервис доступен держателям любых карт любого банка РФ, оплатить заказ можно в мобильном приложении сети АЗС "Газпромнефть", добавили в пресс-службе. В дальнейшем пользователь будет предварительно получать сообщение о предстоящем списании средств за совершенную покупку.
В декабре прошлого года президент России Владимир Путин поручил кабмину и Банку России до 1 июня 2024 года определить механизм защиты прав граждан при оплате ими товаров, работ, услуг с беспроцентной рассрочкой, по аналогии с потребительским кредитом.