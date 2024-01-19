МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Альфа-банк, сервис рассрочки buy now pay later (BNPL — покупай сейчас, плати потом) "Подели" и сеть АЗС "Газпромнефть" первыми в России запустили оплату в рассрочку на автозаправках, сообщила пресс-служба кредитной организации. Цена бензина на АЗС в 2023 году выросла на 7,23 процента

"Альфа-банк, BNPL-сервис "Подели" и сеть АЗС "Газпромнефть" первыми в России запустили оплату по частям на автозаправках… В момент заправки клиенту нужно оплатить только 25% стоимости, остальное – тремя равными платежами раз в две недели", — сказано в сообщении.

Сервис доступен держателям любых карт любого банка РФ, оплатить заказ можно в мобильном приложении сети АЗС "Газпромнефть", добавили в пресс-службе. В дальнейшем пользователь будет предварительно получать сообщение о предстоящем списании средств за совершенную покупку.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин поручил кабмину и Банку России до 1 июня 2024 года определить механизм защиты прав граждан при оплате ими товаров, работ, услуг с беспроцентной рассрочкой, по аналогии с потребительским кредитом.