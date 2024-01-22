БРЮССЕЛЬ, 22 янв — ПРАЙМ. Главы МИД Евросоюза постараются подготовить согласование долгосрочной финансовой помощи Украине к саммиту 1 февраля, сообщила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб перед началом в понедельник министерского совещания в Брюсселе. Украина терпит финансовое поражение в отсутствие западной помощи

"Мы должны продемонстрировать больше решимости, в том числе с военной точки зрения, украинцы ждут такую помощь, которая не поступает достаточно быстро… С финансовой точки зрения мы рассчитываем подготовить почву для достижения согласия на предстоящем внеочередном саммите ЕС 1 февраля по долгосрочной финансовой помощи украинскому народу", — отметила министр.

Ранее издание Bloomberg отмечало, что в процессе обсуждения создания нового фонда военной помощи Украине страны-члены объединения не смогли согласовать размер его ежегодного бюджета. В издании подчеркнули, что европейские страны обсуждают создание фонда, рассматриваемого некоторыми из них в качестве усовершенствования имеющегося механизма финансирования Украины в рамках Европейского фонда мира (EPF).

Отмечается, что объем финансирования через нынешний механизм повышали несколько раз, но подобные решения требуют единогласной поддержки всех членов ЕС, однако Венгрия блокирует решения Евросоюза.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 15 декабря после заседания саммита Евросоюза вновь заблокировал пакет помощи Киеву в размере 50 миллиардов долларов. По его словам, финансирование Украины из бюджета ЕС наносит вред интересам Венгрии. Премьер страны добавил, что Евросоюз вернется к вопросу поддержки Киева на заседании в феврале.