МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Блогера Елену Блиновскую обвинили в незаконном обороте средств платежа по двум новым эпизодам, совершенным в составе группы лиц по предварительному сговору, рассказала старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова. Блогер Блиновская возместила часть неуплаченных налогов

"В рамках предварительного следствия установлена ее причастность к двум эпизодам совершения преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 35, частью 1 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), ей предъявлено обвинение", — сказала она.

Отмечается, что не позднее 2019 года блогер получила электронные ключи юридических лиц для осуществления незаконных переводов с расчетных счетов компаний. Блиновская неоднократно использовала эти ключи в своих интересах.

В Telegram-канале СК России также сообщалось, что следствие требует заключить блогера под стражу в связи с "неоднократными нарушениями меры пресечения".

Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит запрос о продлении меры пресечения для Блиновской, находящейся под домашним арестом, 26 января. В соответствии с данными Следственного комитета России, Блиновская получала значительные доходы от продажи тренингов и обучающих марафонов, не уплачивала налоги и легализовала незаконно полученные средства. Ее муж, Алексей Блиновский, также стал фигурантом дела. Всего супруги Блиновские, по версии следствия, уклонились от уплаты более 918 миллионов рублей налогов.