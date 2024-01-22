МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Блогера Елену Блиновскую обвинили в незаконном обороте средств платежа по двум новым эпизодам, совершенным в составе группы лиц по предварительному сговору, рассказала старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

Модель, блогер Елена Блиновская

Блогер Блиновская возместила часть неуплаченных налогов

"В рамках предварительного следствия установлена ее причастность к двум эпизодам совершения преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 35, частью 1 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), ей предъявлено обвинение", — сказала она.

Отмечается, что не позднее 2019 года блогер получила электронные ключи юридических лиц для осуществления незаконных переводов с расчетных счетов компаний. Блиновская неоднократно использовала эти ключи в своих интересах.

В Telegram-канале СК России также сообщалось, что следствие требует заключить блогера под стражу в связи с "неоднократными нарушениями меры пресечения". 

Замоскворецкий суд Москвы рассмотрит запрос о продлении меры пресечения для Блиновской, находящейся под домашним арестом, 26 января. В соответствии с данными Следственного комитета России, Блиновская получала значительные доходы от продажи тренингов и обучающих марафонов, не уплачивала налоги и легализовала незаконно полученные средства. Ее муж, Алексей Блиновский, также стал фигурантом дела. Всего супруги Блиновские, по версии следствия, уклонились от уплаты более 918 миллионов рублей налогов.