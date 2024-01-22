2024-01-22T18:13:14+03:00
2024-01-22T18:13:14+03:00
2024-01-22T18:13:14+03:00
2024
https://1prime.ru/finance/20240122/842861363.html
Совкомбанк утвердил стратегию социальных инвестиций
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Наблюдательный совет Совкомбанка утвердил стратегию социальных инвестиций и устойчивого развития до 2026 года. Приоритеты стратегии — социальные проекты для общества и забота о... ПРАЙМ, 22.01.2024
банки, финансы, новости, совкомбанк, стратегическая цель
https://cdnn.1prime.ru/images/83464/61/834646181.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83464/61/834646181.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83464/61/834646180.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83464/61/834646180.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83464/61/834646168.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83464/61/834646168.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Наблюдательный совет Совкомбанка утвердил стратегию социальных инвестиций и устойчивого развития до 2026 года. Приоритеты стратегии — социальные проекты для общества и забота о сотрудниках группы, сообщила пресс-служба банка.
Совкомбанк принимает активное участие в программах Финансовой инициативы ООН по окружающей среде (UNEP FI), что позволяет ему использовать лучшие мировые ESG-практики в России.
Совкомбанк — универсальный банк, входящий в топ-10 российских банков по объему активов. После начала специальной военной операции на Украине США и другие страны ввели "блокирующие" санкции против ряда российских банков, в том числе Совкомбанка. В частности, он не может проводить за рубежом расчеты в долларах.
Для оплаты членских взносов в различные международные некоммерческие организации, включая UNEP FI, Совкомбанк обратился в Казначейство США (OFAC) за лицензией, которая бы позволила заплатить в долларах. До получения лицензии ООН по просьбе Совкомбанка открыл счет в одном из российских банков и впервые начал проводить расчеты в рублях.