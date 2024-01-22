МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Наблюдательный совет Совкомбанка утвердил стратегию социальных инвестиций и устойчивого развития до 2026 года. Приоритеты стратегии — социальные проекты для общества и забота о сотрудниках группы, сообщила пресс-служба банка.

Совкомбанк принимает активное участие в программах Финансовой инициативы ООН по окружающей среде (UNEP FI), что позволяет ему использовать лучшие мировые ESG-практики в России.

Совкомбанк — универсальный банк, входящий в топ-10 российских банков по объему активов. После начала специальной военной операции на Украине США и другие страны ввели "блокирующие" санкции против ряда российских банков, в том числе Совкомбанка. В частности, он не может проводить за рубежом расчеты в долларах.

Для оплаты членских взносов в различные международные некоммерческие организации, включая UNEP FI, Совкомбанк обратился в Казначейство США (OFAC) за лицензией, которая бы позволила заплатить в долларах. До получения лицензии ООН по просьбе Совкомбанка открыл счет в одном из российских банков и впервые начал проводить расчеты в рублях.