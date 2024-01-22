МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Утвержден перечень видов дорогостоящего лечения, оплата которого возможна за счет средств индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-III) без его закрытия, сообщает Минфин России. Минфин США сообщил о сокращении инвестиций россиян в американские госбумаги

"Утвержден перечень видов дорогостоящего лечения, для оплаты которого можно использовать средства индивидуального инвестиционного счета нового типа без прекращения действия договора на ведение счета. Подписано соответствующее распоряжение", — говорится в материалах на сайте министерства.

В список включено 18 видов лечения. В частности, это хирургическое, терапевтическое и комбинированное лечение онкологических заболеваний, инсульта, острого инфаркта миокарда, туберкулеза, тяжелых форм заболеваний глаза и тяжелых форм заболеваний слухового аппарата, пересадка клапанов сердца, хирургическое лечение заболеваний аорты и доброкачественной опухоли мозга.

Также в перечне – комбинированное лечение осложненных форм сахарного диабета, терапевтическое лечение орфанных заболеваний, системных поражений соединительной ткани и демиелинизирующих заболеваний нервной системы. Кроме того, в перечень вошли все виды лечения терминальной почечной недостаточности и терминальной печеночной недостаточности, комплексное лечение ожогов, трансплантация органов, тканей и костного мозга, реконструктивные и пластические операции для лечения последствий травм или заболеваний, имплантация протезов, металлических конструкций, электрокардиостимуляторов и электродов.

Индивидуальный инвестиционный счет — это специальный счет, средствами которого управляет брокер, управляющий или управляющая компания открытого паевого инвестиционного фонда. От имени владельца счета они инвестируют средства в ценные бумаги, валюту и другие финансовые инструменты.

Ранее действовали только два типа ИИС, которые отличались налоговыми льготами: владельцы счетов могли получить налоговые вычеты на сумму взносов на счет в пределах 400 тысяч рублей в год, либо освобождение от уплаты подоходного налога с полученного инвестиционного дохода без ограничения по сумме. Но и теми, и другими льготами можно воспользоваться при открытии счета на срок не менее трех лет.

Третий тип ИИС сочетает льготы первого и второго типа, но минимальный срок инвестирования для него составляет пять лет. При снятии средств ранее этого срока владелец лишается налоговых льгот, кроме установленных случаев.