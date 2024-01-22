Минфин: утверждены виды лечения для оплаты за счет ИИС-III без его закрытия
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Утвержден перечень видов дорогостоящего лечения, оплата которого возможна за счет средств индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-III) без его закрытия, сообщает Минфин России.
"Утвержден перечень видов дорогостоящего лечения, для оплаты которого можно использовать средства индивидуального инвестиционного счета нового типа без прекращения действия договора на ведение счета. Подписано соответствующее распоряжение", — говорится в материалах на сайте министерства.
В список включено 18 видов лечения. В частности, это хирургическое, терапевтическое и комбинированное лечение онкологических заболеваний, инсульта, острого инфаркта миокарда, туберкулеза, тяжелых форм заболеваний глаза и тяжелых форм заболеваний слухового аппарата, пересадка клапанов сердца, хирургическое лечение заболеваний аорты и доброкачественной опухоли мозга.
Также в перечне – комбинированное лечение осложненных форм сахарного диабета, терапевтическое лечение орфанных заболеваний, системных поражений соединительной ткани и демиелинизирующих заболеваний нервной системы. Кроме того, в перечень вошли все виды лечения терминальной почечной недостаточности и терминальной печеночной недостаточности, комплексное лечение ожогов, трансплантация органов, тканей и костного мозга, реконструктивные и пластические операции для лечения последствий травм или заболеваний, имплантация протезов, металлических конструкций, электрокардиостимуляторов и электродов.
Индивидуальный инвестиционный счет — это специальный счет, средствами которого управляет брокер, управляющий или управляющая компания открытого паевого инвестиционного фонда. От имени владельца счета они инвестируют средства в ценные бумаги, валюту и другие финансовые инструменты.
Ранее действовали только два типа ИИС, которые отличались налоговыми льготами: владельцы счетов могли получить налоговые вычеты на сумму взносов на счет в пределах 400 тысяч рублей в год, либо освобождение от уплаты подоходного налога с полученного инвестиционного дохода без ограничения по сумме. Но и теми, и другими льготами можно воспользоваться при открытии счета на срок не менее трех лет.
Третий тип ИИС сочетает льготы первого и второго типа, но минимальный срок инвестирования для него составляет пять лет. При снятии средств ранее этого срока владелец лишается налоговых льгот, кроме установленных случаев.
https://1prime.ru/finance/20240122/842862066.html