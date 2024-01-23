МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. России необходимо управление по контролю над иностранными активами, аналогичное Минфину США (OFAC), которое могло бы заниматься инструментами финансового противодействия и контролем за их исполнением, заявил депутат Государственной Думы Евгений Попов. Путин подписал указ о защите недвижимости России и бывшего СССР за рубежом

"Думаю, назрела необходимость создания российского аналога OFAC — управления по контролю за иностранными активами. В условиях 18K+ санкций, инструментами финансового противодействия, ответными санкциями, контролем за их исполнением должна заниматься профессиональная структура", — написал он в Telegram.

По мнению депутата, структура могла бы бороться за арестованные украденные российские активы.

Западные страны с начала СВО работали над блокировкой российских активов на своей территории. Агентство Bloomberg, сославшись на записку из Совета по нацбезопасности в адрес комитета сената по международным отношениям, сообщило, что Белый дом одобряет законопроект о конфискации заблокированных российских активов. Позднее Комитет Палаты представителей США одобрил передачу замороженных российских активов Украине. Евросоюз и страны "Большой семерки" заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. в данный момент готовят базу для передачи заблокированного имущества Украине.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, заморозка российских активов в Европе является воровством, кроме того, Европейский союз нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.