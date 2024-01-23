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2024
https://1prime.ru/finance/20240123/842867153.html
В НАТО сообщили о масштабных инвестициях в производство боеприпасов
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Страны НАТО направят 1,2 миллиарда долларов на производство артиллерийских боеприпасов, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в рамках брифинга. Россия ранее... ПРАЙМ, 23.01.2024
финансы, впк, экономика, новости, украина, нато, оружие
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 23 янв — ПРАЙМ. Страны НАТО направят 1,2 миллиарда долларов на производство артиллерийских боеприпасов, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в рамках брифинга.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. При этом, представители российской стороны высказали озабоченность по поводу поставок оружия на Украину со стороны стран НАТО и подчеркнули, что это может негативно сказаться на переговорах между Россией и Украиной.
"Мы только что подписали контракты более чем на 1,2 миллиарда долларов США для приобретения сотен тысяч боеприпасов калибра 155 миллиметров", — отметил генсек.
По словам Столтенберга, инвестиции поддержат Украину и помогут союзникам пополнить свои запасы.
При этом он добавил, что НАТО не видит непосредственной угрозы со стороны России. Однако ранее, испанское ABC сообщало, что альянс готовится проводить масштабные учения, которые имитируют начало третьей мировой войны. По данным издания, "нападать" будет вымышленный противник Occasus, имеющий "большое сходство с Россией".