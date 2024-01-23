БРЮССЕЛЬ, 23 янв — ПРАЙМ. Страны НАТО направят 1,2 миллиарда долларов на производство артиллерийских боеприпасов, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в рамках брифинга. В МИД заявили о рисках, которые несут учения НАТО Steadfast Defender

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. При этом, представители российской стороны высказали озабоченность по поводу поставок оружия на Украину со стороны стран НАТО и подчеркнули, что это может негативно сказаться на переговорах между Россией и Украиной.

"Мы только что подписали контракты более чем на 1,2 миллиарда долларов США для приобретения сотен тысяч боеприпасов калибра 155 миллиметров", — отметил генсек.

По словам Столтенберга, инвестиции поддержат Украину и помогут союзникам пополнить свои запасы.

При этом он добавил, что НАТО не видит непосредственной угрозы со стороны России. Однако ранее, испанское ABC сообщало, что альянс готовится проводить масштабные учения, которые имитируют начало третьей мировой войны. По данным издания, "нападать" будет вымышленный противник Occasus, имеющий "большое сходство с Россией".