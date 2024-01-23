МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Выручка Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по итогам 2023 года составила 400 миллиардов рублей, сообщил гендиректор корпорации Андрей Пучков. В России могут продлить обязательную продажу валютной выручки

"Порядка 400 миллиардов рублей выручка по прошлому году", — сказал он в рамках заседания комитета Совета Федерации по экономической политике.

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) — крупнейшая судостроительная компания России. Создана в соответствии с указом президента РФ в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В октябре 2023 года президент РФ Владимир Путин утвердил передачу банку ВТБ 100% акций ОСК в доверительное управление на пять лет и поручил правительству за полгода обеспечить заключение договора.

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