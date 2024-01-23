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2024
https://1prime.ru/finance/20240123/842867671.html
Выручка группы ОСК составила 400 миллиардов рублей
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Выручка Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по итогам 2023 года составила 400 миллиардов рублей, сообщил гендиректор корпорации Андрей Пучков. "Порядка 400 миллиардов... ПРАЙМ, 23.01.2024
финансы, бизнес, новости, оск, отчетность, выручка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Выручка Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по итогам 2023 года составила 400 миллиардов рублей, сообщил гендиректор корпорации Андрей Пучков.
"Порядка 400 миллиардов рублей выручка по прошлому году", — сказал он в рамках заседания комитета Совета Федерации по экономической политике.
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) — крупнейшая судостроительная компания России. Создана в соответствии с указом президента РФ в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В октябре 2023 года президент РФ Владимир Путин утвердил передачу банку ВТБ 100% акций ОСК в доверительное управление на пять лет и поручил правительству за полгода обеспечить заключение договора.
ПОТРЕБНОСТЬ В ГРАЖДАНСКИХ СУДАХ В РОССИИ ДО 2035 ГОДА ОЦЕНИВАЕТСЯ В 2,3 ТЫСЯЧИ ЕДИНИЦ ПРИ ОПТИМИСТИЧЕСКИХ ПРОГНОЗАХ — ГЕНДИРЕКТОР ОСК
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