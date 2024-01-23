МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Объем заказов "Росатома", размещенных у компаний для строительства первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа", превысил 1,2 миллиарда долларов, заявил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев. Для СП "Росатома" и DP World построят арктический контейнеровоз

"Мы активно привлекаем к реализации нашего совместного проекта египетский бизнес. Сегодня более 90 компаний Египта стали нашими партнерами. С ними заключено 285 контрактов… Объем заказов у египетских поставщиков сегодня превысил 1,2 миллиардов долларов", — сказал Лихачев в рамках торжественной начала строительства блока №4 АЭС "Эль-Дабаа".

АЭС "Эль-Дабаа" расположена в области Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 ГВт. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" — генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа".

Это первая для Египта атомная станция, но и для "Росатома" также особенный проект — не просто крупнейший заказ, но и пилотная в портфеле госкорпорации АЭС на африканском континенте.