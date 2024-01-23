МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. В сенате США возникли разногласия из-за законопроекта о передаче российских активов Украине, пишет Politico со ссылкой на источники. Bloomberg: в ЕС одобрили налог на доход от российских активов

В прошлом году сенат США представил законопроект, согласно которому глава Белого дома Джо Байден имеет право передать замороженные российские активы Украине. Документ направлен на "предоставление Киеву дополнительной помощи за счет конфискованных у Банка России активов".

По данным издания, один из сенаторов хочет ввести поправку, по которой передача активов станет возможной только при согласии всех стран G7, однако, по мнению источников, такая поправка только усложнит реализацию проекта.

После начала конфликта на Украине страны Запада ввели санкции против Банка России, заблокировав у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств не известен. По данным ЦБ на конец июня 2021 года, около 288 миллиардов долларов хранилось в Австрии, Британии, Германии, Канаде, США, Франции и Японии, еще около 63 миллиардов долларов — в неназванных странах.