БУДАПЕШТ, 23 янв — ПРАЙМ. Европейский союз готов принять строгие меры в отношении Венгрии, если последняя продолжит блокировать согласование финансирования Украины, пишет Bloomberg. Венгрия не будет финансировать поставки оружия Украине, заявил Сийярто

По данным издания, Будапешт уже выступил против предложения Евросоюза по созданию нового фонда с целью предоставить Украине срочную военную помощь. Кроме того, страна наложила вето на выделение Киеву 50 миллиардов долларов на протяжении следующих четырех лет.

В публикации отмечается, что страны-члены ЕС планируют одобрить пакет финансовой помощи Украине на саммите 1 февраля, независимо от позиции Венгрии. Если Украине будет отказано в помощи из-за блокировки Венгрией, остальные члены ЕС могут отправить деньги вне бюджетного процесса ЕС.

Если Венгрия не прекратит блокировать решения объединения, то ЕС обратится к новым карательным мерам в отношении Будапешта, вплоть до лишения права голоса.

Ранее издание Politico отмечало, что решение Европарламента подать иск против Еврокомиссии в связи с разморозкой 10,2 миллиарда евро для Венгрии, а также попытки лишить Будапешт права голоса в Совете ЕС не принесут пользы и не имеют ничего общего с реальностью.

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