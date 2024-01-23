БУДАПЕШТ, 23 янв — ПРАЙМ. Европейский союз готов принять строгие меры в отношении Венгрии, если последняя продолжит блокировать согласование финансирования Украины, пишет Bloomberg.

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто

Венгрия не будет финансировать поставки оружия Украине, заявил Сийярто

По данным издания, Будапешт уже выступил против предложения Евросоюза по созданию нового фонда с целью предоставить Украине срочную военную помощь. Кроме того, страна наложила вето на выделение Киеву 50 миллиардов долларов на протяжении следующих четырех лет.

В публикации отмечается, что страны-члены ЕС планируют одобрить пакет финансовой помощи Украине на саммите 1 февраля, независимо от позиции Венгрии. Если Украине будет отказано в помощи из-за блокировки Венгрией, остальные члены ЕС могут отправить деньги вне бюджетного процесса ЕС.

Если Венгрия не прекратит блокировать решения объединения, то ЕС обратится к новым карательным мерам в отношении Будапешта, вплоть до лишения права голоса.

Ранее издание Politico отмечало, что решение Европарламента подать иск против Еврокомиссии в связи с разморозкой 10,2 миллиарда евро для Венгрии, а также попытки лишить Будапешт права голоса в Совете ЕС не принесут пользы и не имеют ничего общего с реальностью.

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