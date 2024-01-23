МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Банк России не видит весомых оснований для продления обязательной продажи валютной выручки крупнейшими экспортерами, полагает, что в прошедшие месяцы влияние этой меры на валютный рынок было умеренным, прокомментировали РИА Новости в ЦБ. Глава финмониторинга и валютного контроля ЦБ Ясинский покидает пост

Пресс-служба правительства России во вторник утром, 23 января, сообщила о намерении предложить продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца 2024 года.

"На текущий момент Банк России не видит весомых оснований для продления обязательной продажи валютной выручки. Банк России считает, что в прошедшие месяцы влияние этой меры на валютный рынок было умеренным по сравнению с влиянием на обменный курс проводимой денежно-кредитной политики, уровня ключевой ставки", — заявил регулятор.

В ЦБ добавили, что рост стоимостных объемов экспорта также внес значительный вклад. Как пояснил Банк России, показатель влияет на валютный рынок с лагами, связанными со сроками проведения внешнеторговых расчетов.

Президент России Владимир путин подписал указ, который обязал экспортеров продавать валютную выручку в период до 30 апреля текущего года, в октябре. По словам вице-премьера Андрея Белоусова, мера помогла стабилизировать ситуацию на российском валютном рынке за счет достижения достаточного уровня валютной ликвидности.