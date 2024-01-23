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2024
https://1prime.ru/finance/20240123/842871933.html
Путин пообещал отладить механизм возвращения валютной выручки
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Механизмы возвращения валютной выручки предприятиями исправят при необходимости, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства во вторник, 23 января, встретился с... ПРАЙМ, 23.01.2024
валюта, рынки, финансы, бизнес, новости, россия, владимир путин, валютная выручка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Механизмы возвращения валютной выручки предприятиями исправят при необходимости, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства во вторник, 23 января, встретился с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов.
Один из участников встречи отметил, что работающий на экспорт бизнес сталкивается со штрафами в 30 процентов несвоевременном возврате валютной выручки и другие барьеры, из-за которых не может поставлять товары с отсрочкой платежей.
"Что касается валютного контроля. Это связано с возвратом выручки, да? Здесь у нас уже приняты определенные решения, если что-то не работает, мы это поправим", — ответил Путин.
Президент добавил, что при необходимости принятые меры нужно расширить.
Глава государства подписал указ об обязательной продаже валютной выручки экспортеров в октябре прошлого года. Механизм будет действовать до 30 апреля.