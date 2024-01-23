МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Механизмы возвращения валютной выручки предприятиями исправят при необходимости, заявил президент России Владимир Путин. Эксперты оценили пользу продления обязательной продажи валютной выручки

Глава государства во вторник, 23 января, встретился с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов.

Один из участников встречи отметил, что работающий на экспорт бизнес сталкивается со штрафами в 30 процентов несвоевременном возврате валютной выручки и другие барьеры, из-за которых не может поставлять товары с отсрочкой платежей.

"Что касается валютного контроля. Это связано с возвратом выручки, да? Здесь у нас уже приняты определенные решения, если что-то не работает, мы это поправим", — ответил Путин.

Президент добавил, что при необходимости принятые меры нужно расширить.

Глава государства подписал указ об обязательной продаже валютной выручки экспортеров в октябре прошлого года. Механизм будет действовать до 30 апреля.