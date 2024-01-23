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2024
https://1prime.ru/finance/20240123/842872673.html
Конфискация российских активов только ухудшит положение Украины, пишет СМИ
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Обсуждаемая на Западе ранее возможность конфискации замороженных российских активов не поможет Украине и даже может осложнить положение Киева, считает агентство Bloomberg... ПРАЙМ, 23.01.2024
финансы, новости, россия, украина, замороженные российские активы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Обсуждаемая на Западе ранее возможность конфискации замороженных российских активов не поможет Украине и даже может осложнить положение Киева, считает агентство Bloomberg.
"Конфискация суверенных активов сейчас может закончиться тем, что положение Украины станет еще хуже… вступление в долгий и спорный процесс изъятия российских активов может позволить западным государствам утверждать, что они что-то делают. Но это не поможет спасти Украину", — говорится в материале журналистов агентства.
Агентство полагает, что в лучшем случае Украина сможет получить конфискованные средства лишь через многие годы или даже десятилетия на реконструкцию, а в худшем США и ЕС будут только использовать обещания разблокировки конфискованных российских активов в отдаленной перспективе в качестве оправдания для того, чтобы не выделять новую военную помощь Киеву.
Кроме того, желание конфисковать активы суверенного государства создадут опасный прецедент, который подорвет стабильность международных отношений и экономических связей.