МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Обсуждаемая на Западе ранее возможность конфискации замороженных российских активов не поможет Украине и даже может осложнить положение Киева, считает агентство Bloomberg. Сенат США не смог договориться о передаче Украине российских активов

"Конфискация суверенных активов сейчас может закончиться тем, что положение Украины станет еще хуже… вступление в долгий и спорный процесс изъятия российских активов может позволить западным государствам утверждать, что они что-то делают. Но это не поможет спасти Украину", — говорится в материале журналистов агентства.

Агентство полагает, что в лучшем случае Украина сможет получить конфискованные средства лишь через многие годы или даже десятилетия на реконструкцию, а в худшем США и ЕС будут только использовать обещания разблокировки конфискованных российских активов в отдаленной перспективе в качестве оправдания для того, чтобы не выделять новую военную помощь Киеву.

Кроме того, желание конфисковать активы суверенного государства создадут опасный прецедент, который подорвет стабильность международных отношений и экономических связей.