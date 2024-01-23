БРЮССЕЛЬ, 23 янв — ПРАЙМ. Бельгия выделит помощь Украине в 2024 году из доходов от замороженных российских активов, заявила министр обороны королевства Людивин Дедондер, пишет издание La Libre. Bloomberg: в ЕС одобрили налог на доход от российских активов

"По данным офиса бельгийского министра, речь идет о процентах по российским активам, замороженным в Бельгии", — указывает издание.

Как сообщает издание, ранее министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с бельгийской коллегой, которая подтвердила украинской стороне эту сумму.

После начала спецоперации на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

Лидеры ЕС в октябре 2022 года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. Такое предложение было представлено в конце прошлого года, оно еще не получило официального одобрения стран-членов.

В последнее время на фоне раскола в ЕС по согласованию 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву на период до 2027 года обсуждение использования для этих целей доходов от российских активов вновь активизировалось.

В середине октября 2023 года премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что королевство создает фонд поддержки Украины в размере 1,7 миллиарда евро с использованием средств, полученных от налогообложения доходов от замороженных российских активов. Он добавил, что Бельгия планирует передавать Украине "все средства, получаемые от налогообложения доходов от российских активов", эти средства будут использоваться для приобретения оружия, гуманитарной помощи, для финансирования гражданской миссии ЕС для Украины, а также в качестве макрофинансовой помощи.