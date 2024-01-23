МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Минфин считает обоснованным продление требования об обязательном возврате валютной выручки экспортерами, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. ЦБ: оснований для продления обязательной продажи валютной выручки нет

"По мнению Минфина России, введенный в октябре 2023 года Указ президента с требованием об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам отдельными крупнейшими экспортерами страны показал свою эффективность. Как мы видим, данная мера помогла стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке. В связи с этим ее продление на данном этапе является обоснованным", — сообщает министерство.

В ведомстве добавили, что готовы доработать схему возврата выручки, если экспортеры будут сталкиваться с трудностями при ее возврате.

Ранее во вторник первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство РФ будет предлагать продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца года. В сообщении также отмечается, что в правительстве положительно оценивают эффективность введенного в октябре указа об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, которая действует до 30 апреля текущего года.

С другой позицией чуть позже выступил ЦБ: регулятор заявил, что не видит весомых оснований для продления обязательной продажи валютной выручки крупнейшими экспортерами, полагает, что в прошедшие месяцы влияние этой меры на валютный рынок было умеренным.