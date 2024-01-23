МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Замороженные российские активы на Западе вряд ли конфискуют, согласия по этому вопросу в ЕС нет, пишет Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника. Бельгия выделит помощь Украине за счет доходов от российских активов

"Конфискации капитала российских активов не произойдет. Согласия по этому среди членов ЕС нет", — заявил он.

Отмечается, что европейские чиновники озабочены юридическими проблемами возможной конфискации, а также ее последствиями для евро.

Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель при этом заявил агентству, что он относится к обсуждению конфискации российских активов с "большой осторожностью".

"Представьте, если мы примем политическое решение передать миллиарды Украине. А через шесть месяцев последует юридическое решение, в котором говорится, что нам нельзя им их передавать. Кто тогда будет платить", — сказал Беттель.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз рассчитывает прийти к финальному соглашению по использованию доходов от замороженных активов РФ до заседания глав МИД в середине февраля. Агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщило, что главы МИД стран ЕС в понедельник дали "политическое согласие" на введение налогообложения доходов от замороженных российских активов вместо конфискации средств.