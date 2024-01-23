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2024
https://1prime.ru/finance/20240123/842873589.html
Reuters: в ЕС нет согласия по вопросу конфискации российских активов
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Замороженные российские активы на Западе вряд ли конфискуют, согласия по этому вопросу в ЕС нет, пишет Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника... ПРАЙМ, 23.01.2024
финансы, экономика, мировая экономика, новости, ес, европа, конфискация активов, замороженные российские активы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Замороженные российские активы на Западе вряд ли конфискуют, согласия по этому вопросу в ЕС нет, пишет Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника.
"Конфискации капитала российских активов не произойдет. Согласия по этому среди членов ЕС нет", — заявил он.
Отмечается, что европейские чиновники озабочены юридическими проблемами возможной конфискации, а также ее последствиями для евро.
Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель при этом заявил агентству, что он относится к обсуждению конфискации российских активов с "большой осторожностью".
"Представьте, если мы примем политическое решение передать миллиарды Украине. А через шесть месяцев последует юридическое решение, в котором говорится, что нам нельзя им их передавать. Кто тогда будет платить", — сказал Беттель.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз рассчитывает прийти к финальному соглашению по использованию доходов от замороженных активов РФ до заседания глав МИД в середине февраля. Агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщило, что главы МИД стран ЕС в понедельник дали "политическое согласие" на введение налогообложения доходов от замороженных российских активов вместо конфискации средств.