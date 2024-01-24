2024-01-24T13:30:43+03:00

2024-01-24T13:30:43+03:00

2024-01-24T13:30:43+03:00

2024

https://1prime.ru/finance/20240124/842878517.html

ЦБ призвал повысить имущественный порог для квалифицированных инвесторов

Финансы

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ЦБ РФ ПРЕДЛАГАЕТ ПОВЫСИТЬ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ПОРОГ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ ДО 12 МЛН РУБ С 2025 ГОДА И ДО 24 МЛН С 2026 ГОДА — ПРОЕКТ Новость дополняется ПРАЙМ, 24.01.2024

финансы, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60