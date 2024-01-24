ЦБ РФ ПРЕДЛАГАЕТ ПОВЫСИТЬ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ПОРОГ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ ДО 12 МЛН РУБ С 2025 ГОДА И ДО 24 МЛН С 2026 ГОДА — ПРОЕКТ
Новость дополняется
https://1prime.ru/finance/20240124/842878517.html
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ЦБ РФ ПРЕДЛАГАЕТ ПОВЫСИТЬ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ПОРОГ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ ДО 12 МЛН РУБ С 2025 ГОДА И ДО 24 МЛН С 2026 ГОДА — ПРОЕКТ
Новость дополняется
https://1prime.ru/finance/20240124/842878517.html
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