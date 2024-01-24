МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Пекин пытается остановить бегство капиталов, ввел ограничения на доступ инвесторов к иностранным активам, пишет газета Financial Times. Китай резко увеличил закупки нескольких видов продукции из России

Отмечается, что власти ограничили доступ розничных инвесторов к фондам, которые вкладывают средства в иностранные ценные бумаги.

"Единственным способом для китайских розничных инвесторов вложиться в иностранные активы является правительственная программа "Квалифицированный отечественный институциональный инвестор". В ней принимают участие 186 фондов", — поясняет издание.

По данным газеты, размер потенциальных инвестиций ограничен. В прошлом году он составлял 166 миллиардов долларов. При этом, 79 фондов прекратили продавать иностранные активы, 53 — ограничили инвестиции. Как рассказал FT источник в одном из фондов, на фоне значительного роста спроса на такие продукты Шанхайская фондовая биржа "неофициально попросила" сократить продажи.

В начале декабря 2023 года аналитики рейтингового агентства Moody's подтвердили высокий рейтинг Китая, но понизили прогноз страны со "стабильного" до "негативного" из-за растущего государственного долга и тревожного состояния экономики Китая.