2024-01-24T15:24:12+03:00
2024-01-24T15:24:12+03:00
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2024
https://1prime.ru/finance/20240124/842880433.html
Китай пытается остановить бегство капитала, пишет FT
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Пекин пытается остановить бегство капиталов, ввел ограничения на доступ инвесторов к иностранным активам, пишет газета Financial Times. Отмечается, что власти ограничили доступ... ПРАЙМ, 24.01.2024
финансы, экономика, новости, китай, инвесторы, активы, капитал
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Пекин пытается остановить бегство капиталов, ввел ограничения на доступ инвесторов к иностранным активам, пишет газета Financial Times.
Отмечается, что власти ограничили доступ розничных инвесторов к фондам, которые вкладывают средства в иностранные ценные бумаги.
"Единственным способом для китайских розничных инвесторов вложиться в иностранные активы является правительственная программа "Квалифицированный отечественный институциональный инвестор". В ней принимают участие 186 фондов", — поясняет издание.
По данным газеты, размер потенциальных инвестиций ограничен. В прошлом году он составлял 166 миллиардов долларов. При этом, 79 фондов прекратили продавать иностранные активы, 53 — ограничили инвестиции. Как рассказал FT источник в одном из фондов, на фоне значительного роста спроса на такие продукты Шанхайская фондовая биржа "неофициально попросила" сократить продажи.
В начале декабря 2023 года аналитики рейтингового агентства Moody's подтвердили высокий рейтинг Китая, но понизили прогноз страны со "стабильного" до "негативного" из-за растущего государственного долга и тревожного состояния экономики Китая.