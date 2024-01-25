МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Американская компания Microsoft в ходе торгов среды впервые достигала капитализации в 3 триллиона долларов, следует из данных торгов. Оборот торгов на СПбМТСБ вырос почти на 21 процент в 2023 году

Акции компании по итогам торгов выросли на 0,92% — до 405,56 доллара. Таким образом, компания закрыла торги на рекордной отметке капитализации в 2,99 триллиона долларов, а на пике торгов общая стоимость акций впервые достигала 3 триллионов долларов.

Microsoft стала второй в мире компанией после Apple, достигавшей уровня в 3 триллиона долларов.

Аналитики, опрошенные агентством Блумберг, связывают это с ростом спроса на сервисы с искусственным интеллектом, над которыми активно работает компания.

В числе компаний с капитализацией выше 1 триллиона долларов на данный момент также Apple (3 триллиона долларов), Saudi Aramco (2 триллиона) и Alphabet (1,8 триллиона).