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Капитализация Microsoft впервые достигала трех триллионов долларов
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Американская компания Microsoft в ходе торгов среды впервые достигала капитализации в 3 триллиона долларов, следует из данных торгов. Акции компании по итогам торгов выросли на... ПРАЙМ, 25.01.2024
рынки, финансы, новости, microsoft, капитализация, торги
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Американская компания Microsoft в ходе торгов среды впервые достигала капитализации в 3 триллиона долларов, следует из данных торгов.
Акции компании по итогам торгов выросли на 0,92% — до 405,56 доллара. Таким образом, компания закрыла торги на рекордной отметке капитализации в 2,99 триллиона долларов, а на пике торгов общая стоимость акций впервые достигала 3 триллионов долларов.
Microsoft стала второй в мире компанией после Apple, достигавшей уровня в 3 триллиона долларов.
Аналитики, опрошенные агентством Блумберг, связывают это с ростом спроса на сервисы с искусственным интеллектом, над которыми активно работает компания.
В числе компаний с капитализацией выше 1 триллиона долларов на данный момент также Apple (3 триллиона долларов), Saudi Aramco (2 триллиона) и Alphabet (1,8 триллиона).