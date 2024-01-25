МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Свыше 40 различных пособий и выплат будут проиндексированы с 1 февраля, эта мера затронет около 20 миллионов человек, важно, чтобы граждане получали положенные им средства без проволочек, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Россиянам объяснили, кому повысят пенсии с 1 февраля

"С 1 февраля будут проиндексированы свыше 40 различных выплат и пособий. Соответствующее постановление правительства подготовлено", — сказал он на заседании правительства.

Мишустин подчеркнул, что исполнение социальных обязательств перед гражданами в полном объеме предусмотрено федеральным бюджетом.

"Увеличится помощь семьям, в первую очередь, речь идет о единовременном пособии, которое предоставляется при рождении ребенка, и ежемесячном по уходу за малышом. Вырастет также материнский капитал, по поручению главы государства он стал индексироваться в течение последних нескольких лет, и в этом году он составит более 630 тысяч рублей на первенца и почти 834 тысячи на второго и на последующих детей", — сказал Мишустин.

Он добавил, что предусмотрено также повышение выплат инвалидам и ветеранам ВОВ и боевых действий, Героям России, в том числе Труда. Володин призвал депутатов становиться многодетными родителями

"В целом такая мера затронет около 20 миллионов человек, и они должны получать положенные им средства, естественно, без проволочек. Прошу внимательно за этим следить по каждому региону", — подчеркнул глава правительства.

Как позднее уточнили в пресс-службе кабмина, коэффициент индексации составил 1,074, таким образом размер ряда социальных выплат, пособий и компенсаций увеличился на 7,4%.

Премьер также поручил правительству контролировать реализацию указа президента России Владимира Путина "О мерах социальной поддержки многодетных семей".

Соответствующий документ глава государства подписал 23 января. Указ определил многодетную семью как семью с тремя и более детьми и обязал оказывать поддержку до достижения старшим ребенком 18 лет, либо 23 лет при условии, что он обучается в вузе или колледже по очной форме обучения.