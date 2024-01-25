МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Будапешт откажется от возражений против создания Евросоюзом фонда военной помощи Украине в размере 5,4 миллиарда долларов, сообщает агентство Bloomberg. "Больше ни единого доллара". В США нанесли новый удар по Украине

По данным агентства, этот фонд зафиксирует ставки возмещения и перейдет от использования существующих запасов оружия к закупке новых посредством контрактов на совместные закупки.

Авторы материала напоминают, что ранее Будапешт заблокировал выделение Украине помощи в размере 50 миллиардов евро. Они связывают согласие Венгрии с тем, что на нее растет давление из-за вопроса принятия Швеции в НАТО. Сейчас Венгрия остается последним государством, чей парламент не ратифицировал заявку Стокгольма.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.