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2024-01-25T15:42:01+03:00
2024
https://1prime.ru/finance/20240125/842890167.html
Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на прежнем уровне
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Национальный банк Украины (НБУ) сохранил учетную ставку на уровне 15%, сообщил регулятор. "Учетная ставка сохраняется на уровне 15%. Это решение правления НБУ учитывает... ПРАЙМ, 25.01.2024
финансы, новости, украина, цб
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Национальный банк Украины (НБУ) сохранил учетную ставку на уровне 15%, сообщил регулятор.
"Учетная ставка сохраняется на уровне 15%. Это решение правления НБУ учитывает необходимость поддержания курсовой устойчивости, сохранения умеренной инфляции в 2024 году и ее приведения к целевому диапазону 5% ± 1 процентный пункт на горизонте монетарной политики", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Нацбанка.
В последний раз учетная ставка НБУ менялась в декабре 2023 года — тогда она была снижена до 15% с 16%.