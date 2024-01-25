МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Национальный банк Украины (НБУ) сохранил учетную ставку на уровне 15%, сообщил регулятор. Центральный банк Турции повысил учетную ставку до 45 процентов

"Учетная ставка сохраняется на уровне 15%. Это решение правления НБУ учитывает необходимость поддержания курсовой устойчивости, сохранения умеренной инфляции в 2024 году и ее приведения к целевому диапазону 5% ± 1 процентный пункт на горизонте монетарной политики", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Нацбанка.

В последний раз учетная ставка НБУ менялась в декабре 2023 года — тогда она была снижена до 15% с 16%.