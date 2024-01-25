МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Сотрудники компании "Норильский никель" получили первые выплаты дивидендов в виде цифровых финансовых активов (ЦФА), привязанные по стоимости к акциям компании и равные ее дивидендам, говорится в сообщении платформы "Атомайз", на которой обращаются эти ЦФА. "Норникель" выпустил ЦФА на металлы платиновой группы

"Сотрудники "Норникеля" получили первые выплаты по ЦФА minetoken. Они равны дивидендам по акциям компании. Напомним, в марте 2023 года "Норникель" запустил для своих сотрудников корпоративную программу "Цифровой инвестор". У этой инициативы нет аналогов на рынке. Каждый участник программы получает цифровые финансовые активы minetoken, привязанные по стоимости к акциям компании. ЦФА обращаются на платформе "Атомайз". Таким образом, доход от деятельности компании передаётся её сотрудникам", — говорится в сообщении.

В конце прошлого года совет директоров "Норникеля" рекомендовал выплатить дивиденды в размере 915,33 рубля на каждую акцию компании, а акционеры одобрили выплаты, отмечается там же. Первые доходы по minetoken уже получили 51 300 сотрудников компании в Норильске, Архангельске, Санкт-Петербурге, Москве, Саратове и Сочи. Вскоре токены получат сотрудники из Мурманской области, Красноярского и Забайкальского краёв, добавляет "Атомайз".

Эмитировала minetoken компания "Цифровые активы". "Мы видим, что всё больше компаний переходят от привычного формата мотивирования работников к более продвинутым и гибкоструктурируемым финансовым инструментам, связанным с капитализацией компании", — отметил генеральный директор этой компании Максим Трофимов.

"Выплаты были зачислены оперативно, платформа и все ее сервисы подтвердили свою устойчивость. Технологическая готовность к таким массовым операциям — важнейшее условие для развития рынка ЦФА. Можно сказать, что "Атомайз" вновь прошел "валидацию", добавил генеральный директор "Атомайза" Алексей Илясов.

"Атомайз" — первая в России платформа ЦФА. В феврале 2022 г. внесена Банком России в профильный реестр операторов информационных систем. ООО "Атомайз" входит в группу "Интеррос".