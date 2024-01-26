МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Министерство финансов РФ 27 февраля проведет аукцион по продаже бриллиантов из Госфонда, говорится в сообщении министерства. Антверпену предсказали потерю доходов из-за санкций на российские алмазы

"Министерство финансов Российской Федерации в 10 часов 00 минут 27 февраля 2024 года проводит открытый аукцион по реализации на внутреннем рынке бриллиантов из Госфонда России", — говорится в сообщении.

Отмечается, что продавцом бриллиантов из Госфонда выступает федеральное казенное учреждение "Гохран России".

Для участия в аукционе на основании соглашения о задатке, подписанного продавцом и заявителем, заявитель вносит задаток в размере 9000 рублей (без НДС) в валюте Российской Федерации, который перечисляется заявителем по реквизитам, указанным в соглашении о задатке, не позднее дня подачи заявки на участие в аукционе.