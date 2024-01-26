2024-01-26T13:00:55+03:00
2024-01-26T13:00:55+03:00
2024-01-26T13:00:55+03:00
2024
https://1prime.ru/finance/20240126/842898349.html
Минфин анонсировал аукцион по продаже бриллиантов из Госфонда
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Министерство финансов РФ 27 февраля проведет аукцион по продаже бриллиантов из Госфонда, говорится в сообщении министерства. "Министерство финансов Российской Федерации в 10 часов... ПРАЙМ, 26.01.2024
финансы, новости, бриллианты, минфин рф, аукцион
https://cdnn.1prime.ru/images/83945/29/839452924.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83945/29/839452924.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83945/29/839452923.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83945/29/839452923.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83945/29/839452911.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83945/29/839452911.jpg
https://1prime.ru/consumer_markets/20240124/842874605.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Министерство финансов РФ 27 февраля проведет аукцион по продаже бриллиантов из Госфонда, говорится в сообщении министерства.
"Министерство финансов Российской Федерации в 10 часов 00 минут 27 февраля 2024 года проводит открытый аукцион по реализации на внутреннем рынке бриллиантов из Госфонда России", — говорится в сообщении.
Отмечается, что продавцом бриллиантов из Госфонда выступает федеральное казенное учреждение "Гохран России".
Для участия в аукционе на основании соглашения о задатке, подписанного продавцом и заявителем, заявитель вносит задаток в размере 9000 рублей (без НДС) в валюте Российской Федерации, который перечисляется заявителем по реквизитам, указанным в соглашении о задатке, не позднее дня подачи заявки на участие в аукционе.