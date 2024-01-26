МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Книга заявок по выпуску облигаций ООО "Совкомбанк Факторинг" общим объемом 500 миллионов рублей была открыта 25 января 2024 года. В дату сбора книги заявок по размещению дебютного выпуска облигаций ООО "Совкомбанк Факторинг" поступили предложения от частных и институциональных инвесторов по участию в размещении на сумму более чем в 4 раза превышающую объем размещения, сообщили в банке.

Учитывая, что выпуск носил дебютный характер с целью оценки потенциала эмитента, как публичного заемщика, возможность увеличения объема облигационного займа компанией не рассматривалась. При определении аллокаций приоритет отдавался заявкам тех инвесторов, которые изъявили желание участия в выпуске на этапе премаркетинга.

На фоне высокого интереса со стороны инвесторов к размещению данного выпуска эмитент рассмотрит возможность нового размещения облигаций в ближайшее время.

Номинальная стоимость облигации — 1000 рублей. Срок обращения — 5 лет. Оферта — 1,5 года. Купонный период — 91 день. Ставка купона — 16% Цена размещения — 100% от номинальной стоимости. Дата расчетов на площадке Московской биржи — 30.01.2024 (второй уровень листинга). Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Выпуск размещается в рамках Программы облигаций с регистрационным номером 4-00710-R-001P от 10.04.2023. Регистрационный номер выпуска: 4-01-00710-R-001P от 25.05.2023.