БРАТИСЛАВА, 27 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью новостному изданию Teraz подтвердил, что поддержал программу Евросоюза о предоставлении Украине 50 миллиардов евро. Словакия не поддержит лишение Венгрии права голоса в ЕС, заявил Фицо

Ранее премьер встретился со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем в Ужгороде. После встречи Шмыгаль заявил, что Братислава пообещала поддержать указанную программу, что позволит закупать оружие и оборудование у словацких компаний.

"Мы принесли (на встречу с украинским премьером — ред.) гуманитарную помощь, потому что мы обещали Украине поддержку в этом, я поддержал и решение Европейского союза финансово помогать Украине следующие четыре года в объеме 50 миллиардов евро", — сказал Фицо.

Фицо рассказал, что встреча со Шмыгалем прошла в прагматичном ключе и в скором времени украинский премьер может приехать с ответным визитом в Словакию с целью обсуждения реализации совместных проектов.

"Мы не будем поддерживать войну, есть проблема с членством Украины в НАТО, есть проблемы с исполнением (Украиной — ред.) условий для вступления в Европейский союз, но есть вопросы, в которых мы, как два соседних государства, должны нормально коммуницировать", — сказал Фицо.

Ранее словацкий премьер заявил, что, если Брюссель выделит Киеву 50 миллиардов евро, это повлечёт сотни тысяч жертв и улучшение переговорной позиции России, а ВСУ точно не продвинутся к Крыму.