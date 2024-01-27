АФИНЫ, 27 янв — ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен предложил Греции передать Киеву свои вооружения, в обмен на изучение Вашингтоном возможности выделить Афинам дополнительную финансовую помощь в размере до 200 миллионов долларов. Такое предложение содержится в письме Блинкена греческому премьер-министру Кириакосу Мицотакиса, текст которого распространила пресс-служба премьера. Володин предупредил об опасности идеологии руководства стран НАТО

Блинкен уведомил Мицотакиса, что госдеп США принял решение одобрить возможную продажу Афинам истребителей F-35 и передачу других вооружений примерно на 8,6 миллиарда долларов.

"Мы по-прежнему заинтересованы в оборонном потенциале, который Греция может передать или продать Украине. Если эти возможности будут представлять интерес для Украины и до проведения правительством США оценки их состояния, мы можем изучить возможности потенциального выделения дополнительных средств FMF (иностранного военного финансирования) в размере до 200 миллионов долларов для Греции", — сказано в письме.

Кроме того, госсекретарь США пообещал рассмотреть запрос Афин на самолеты-заправщики КС-135.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

Во внешнеполитическом ведомстве РФ отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.