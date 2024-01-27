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2024-01-27T14:33:00+03:00
2024
https://1prime.ru/finance/20240127/842908697.html
Объем инвестиций "Газпром нефти" останется на уровне 2023 года
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"Газпром нефть" планирует сохранить объем инвестиционной программы в 2024 году на уровне прошлого года, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков. "Инвестиционная... ПРАЙМ, 27.01.2024
финансы, новости, россия, газпром нефть, инвестиции
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. "Газпром нефть" планирует сохранить объем инвестиционной программы в 2024 году на уровне прошлого года, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков.
"Инвестиционная программа останется на том же уровне, что и в предыдущем году", — сказал он в кулуарах выставки "Россия" на ВДНХ.
Дюков также отметил рост нефтепродуктов компании в прошлом году, планируется их увеличение и в 2024 году.