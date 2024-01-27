МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. "Газпром нефть" планирует сохранить объем инвестиционной программы в 2024 году на уровне прошлого года, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков. Дюков ожидает дальнейший рост спроса на нефть в мире

"Инвестиционная программа останется на том же уровне, что и в предыдущем году", — сказал он в кулуарах выставки "Россия" на ВДНХ.

Дюков также отметил рост нефтепродуктов компании в прошлом году, планируется их увеличение и в 2024 году.