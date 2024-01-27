МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Великобритания временно прекратила спонсорство Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) из-за обвинений в содействии ХАМАС, отмечается в сообщении МИД королевства. США и Британия введут новые санкции против хуситов, сообщили СМИ

"Великобритания временно приостанавливает любое будущее финансирование БАПОР, пока мы изучаем эти вызывающие обеспокоенность заявления", — указывается в публикации.

При этом ведомство уточнило, что Британия продолжит оказывать гуманитарную помощь сектору Газа.

БАПОР ранее получило информацию от Израиля о якобы причастности некоторых своих сотрудников к атаке палестинского движения ХАМАС на эту страну и решило расторгнуть с ними контракты. 26 января генсек ООН Антониу Гутерреш призвал провести расследования.

Ранее США и Канада также приостановили финансирование агентства по тем же причинам.

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.