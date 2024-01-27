МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Финляндия временно прекратила спонсорство Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) из-за обвинений в содействии ХАМАС, сообщил министр по делам внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио. Британия приостановила финансирование БАПОР

"Обвинения в адрес 12 сотрудников БАПОР в причастности к террористической атаке ХАМАС на Израиль 7 октября очень серьезны. Финансирование БАПОР со стороны Финляндии временно приостановлено. Мы ожидаем проведения независимого и тщательного расследования. Финляндия не оказывает помощь ХАМАС", — отметил он в соцсети X.

Обвиняемых в причастности к нападениям 7 октября уволили из агентства. Позже они предстанут перед судом, если их вина будет доказана, указал генеральный комиссар БАПОР Филиппе Лаззарини.

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал расследовать обвинения Израиля в причастности сотрудников БАПОР к нападению ХАМАС.

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.