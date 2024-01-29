МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Правительство Японии определило семь областей, в которых оно будет оказывать помощь Украине, передает издание Sankei. Япония внесет средства в фонд НАТО на противодронные системы для Украины

Согласно изданию, в рамках японо-украинской конференции по содействию экономическому восстановлению Украины будет подписано 20 документов, включающих такие направления, как гуманитарная помощь, развитие сельского хозяйства и животноводства, дистанционная медицина, биотехнологии, информационные технологии и информационно-коммуникационные технологии.

Отмечается, что в такие направления, как дистанционная медицина, может быть вложено около 68 миллионов долларов. Помощь со стороны Японии распределена по трем направлениям: ликвидация чрезвычайных ситуаций, восстановление экономики и повышение производительности труда, а также создание базовой среды.

Конференция пройдет 19 февраля, в ней примет участие премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, заключили в издании.

Ранее СМИ сообщали, что Япония стала третьим по объемам финансовой помощи спонсором Украины. Токио выделил в 2023 году Киеву 3,7 миллиарда долларов. Япония выделяла помощь как напрямую, так и через Всемирный банк. По словам первого заместителя главы финансового комитета Верховной рады Ярослава Железняка, Киев намерен получить от Японии в 2024 году дополнительные два миллиарда долларов.

Кроме того, в бюджете Украины на 2024 год заложен дефицит в размере 43,5 миллиарда долларов. Внешние заимствования Киева должны составить 41 миллиард долларов. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что если Украина не получит западную помощь, то это может обернуться проблемами с выплатами для десяти миллионов украинских пенсионеров.