МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Брюссель уже мог договориться с Будапештом о снятии Венгрией вето на выделение помощи Киеву в ходе саммита 1 февраля взамен на разблокирование второй части замороженных средств, предназначенных стране из бюджета ЕС, но если будет нужно, Евросоюз просто обойдет венгерскую позицию, заявила РИА Новости президент Российской ассоциации евро-атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина. СМИ: Венгрия осталась последней "преградой" на пути Швеции в НАТО

Ранее газета Financial Times со ссылкой на документ Евросоюза сообщила, что ЕС может саботировать экономику Венгрии, если она не снимет вето с помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля.

"Уже была информация, перекрывающая то, что пишет FT, что они договорились в обмен на то, что Венгрия не будет ветировать 1 февраля помощь Украине… В декабре (премьер Венгрии) Орбан "за чашечку кофе" выторговал (разморозку — ред.) 10 из 30 миллиардов евро, которые были блокированы Венгрии. Но остались еще 20 миллиардов. И вот якобы 1 февраля за пропуск помощи пакета Украине, ему открывают заблокированные средства", — сказала Пархалина в беседе с агентством.

Она добавила, что в настоящее время неясен объём потенциально размораживаемых средств Будапешту, это могут быть и 10, и все 20 миллиардов евро.

Министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока заявил газете, что Будапешт направил для достижения компромисса в субботу новое предложение в Брюссель, уточнив, что теперь власти открыты для использования бюджета ЕС для пакета по Украине, если будут добавлены другие оговорки, которые дали бы Будапешту возможность изменить свое решение позднее. Политик добавил, что если попытка компромисса будет неудачной, Будапешт отдаст предпочтение первоначальному предложению Венгрии о создании отдельного фонда для Украины вне бюджета ЕС.

"Скорее всего, они договорились. Судя по всему, 1 февраля будет решение Евросоюза. Не кнутом, а пряником, но договорились", — подчеркнула Пархалина.

Как сообщило 22 января агентство Блумберг, страны ЕС готовы принять пакет для Украины на 50 миллиардов евро на саммите в Брюсселе 1 февраля вне зависимости от поддержки Венгрии.

"Последние несколько дней в ЕС раздавались разные мнения и голоса по поводу того, что просто будут обходить мнение Венгрии, и всё. Поскольку она одна выступает против интересов Евросоюза. Как они это будут делать, это не оговаривалось", — отметила эксперт.

Она уточнила, что сам премьер Венгрии Виктор Орбан понимает, что дошел до точки невозврата. "Он не собирается выходить ни из ЕС, ни из НАТО. Он хочет оставаться в этих структурах. Видимо, он понял, что уже дошел в своей игре до какой-то черты, за которой могут быть какие-то необратимые последствия. Он уже дал команду парламенту принять решение по Швеции. Это в пакете надо рассматривать", — сказала Пархалина.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.