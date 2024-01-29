МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский и его семья в 2022 году заработали 3,7 миллиона гривен (более 98 тысяч долларов), сообщил офис украинского лидера. Зеленский раскрыл "исторически населенные украинцами" территории России

Согласно декларации о доходах президента и его семьи за 2022 год, совокупный доход составил 3,692 миллиона гривен. В 2021 году доходы Зеленского составили почти 11 млн гривен (более 290 тысяч долларов). По сравнению с 2020 годом доходы сократились почти на 12 миллионов гривен (320 тысяч долларов).

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что масштабная коррупция, которую организовал Зеленский, позорит Украину на весь мир.

Сам Зеленский в интервью репортеру CNN Фариду Закарии подчеркивал, что украинцы крадут только "свое", а не разворовывают американскую помощь. Он также называл вопрос о коррупции в стране деликатным. Как сообщали в польском издании Do Rzeczy, Зеленскому было важно, чтобы Вашингтон понял разницу между воровством западных и украинских средств.

Президент России Владимир Путин отмечал, что коррупция на Украине узаконена, а у западных стран не хватит сил с ней бороться. По мнению российского лидера, такого уровня коррупции, как на Украине, не существует ни в одной стране в мире.