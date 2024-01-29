МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Запад должен "вовремя" давать Украине деньги и оружие, чтобы закончить конфликт и предотвратить Третью мировую войну, заявил Владимир Зеленский. Зеленский обнародовал декларации об имуществе и доходах

Украинский лидер дал интервью немецкому медиахолдингу ARD.

Зеленский, отвечая на вопрос о надежде окончить конфликт в 2024 году, заявил, что страна находится в сложном моменте. По его словам, не допустить разрушения Украины и начала "Третьей мировой войны" можно "геополитически и финансово".

"Иногда очень комфортно находиться в других странах и говорить, что Украина защищает наши общие ценности, но отдают жизни только украинцы… Очень важно, чтобы другие страны вовремя давали помощь, оружие или финансы. В ином случае эта война придет в другие страны", — добавил он.

Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.