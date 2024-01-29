МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Банк России рекомендует банкам размещать в офисах информацию о банкнотах, в том числе модернизированных, говорится в информационном письме на сайте регулятора. В Нидерландах запустят банкноту с изображением знаменитого футболиста

"В целях информирования граждан о банкнотах Банка России, находящихся в обращении и являющихся законным средством платежа на территории Российской Федерации, а также о проведении модернизации банкнот Банк России рекомендует в помещениях кредитных организаций (филиалов), включая помещения внутренних структурных подразделений кредитных организаций (филиалов), в которых проводится обслуживание клиентов, в доступном для обозрения месте размещать информационные (просветительские) материалы о банкнотах Банка России",- говорится в материалах.

ЦБ рекомендует использовать информационные материалы о банкнотах, размещенные на официальном сайте регулятора.

Банк России последние несколько лет ведет работу по модернизации банкнотного ряда в России: в 2022 году была выпущена обновленная купюра в 100 рублей, а в октябре 2023 представлены новые 1000 и 5000 рублей. Но затем ЦБ сообщил, что доработает дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей, поэтому в широкое обращение она пока не поступила.

В конце октября 2023 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что новый дизайн купюры в 1000 рублей будет представлен в 2024 году, при этом регулятор будет работать над новым дизайном ее оборотной стороны, а лицевая, скорее всего, останется такой же.

Кроме того, в декабре прошлого года ЦБ предупредил, что мошенники стали обманывать россиян под предлогом обновления пятитысячной купюры: злоумышленники либо обзванивают потенциальных жертв и предлагают установить приложение якобы для проверки банкноты, либо вовсе обходят людей под видом социальных работников.